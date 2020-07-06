4207 зараженных коронавирусом выявили в Саудовской Аравии

По данным министерства, за последние сутки в Саудовской Аравии выявили 4207 новых зараженных, скончались еще 52 пациента с COVID-19.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в королевстве достигло 213 716, выздоровели почти 150 тысяч человек, скончались 1968.

Саудовская Аравия занимает первое место среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом. Несмотря на неослабевающий прирост числа больных коронавирусом, Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять ограничительные меры в конце мая, разрешив внутренние полеты и перемещения между провинциями. В стране вновь начали работать мечети. Однако в связи с коронавирусом власти королевства решили ограничить число паломников на хадж только теми мусульманами, которые уже находятся в стране, их число в этом году не превысит десяти тысяч по сравнению с несколькими миллионами, которые обычно приезжают на хадж в Саудовскую Аравию.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.