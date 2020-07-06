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СМИ: в Нью-Йорке снесли и повредили статую аболиционисту Дугласу 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Нью-Йорке снесли статую аболиционисту Дугласу
Фото: РИА Новости
Неизвестные снесли и повредили статую бежавшему из рабства аболиционисту Фредерику Дугласу в городе Рочестер, штат Нью-Йорк, сообщает газета Washington Examiner.
Сообщается, что инцидент произошел в праздничные выходные по случаю Дня независимости США. Поврежденную статую нашли примерно в 15 метрах от пьедестала, на котором она была установлена.
Как отмечает издание, неизвестные повредили и снесли статую в день 168-ой годовщины со дня знаменитой речи аболициониста "Что для раба 4 июля?", в которой Дуглас, который бежал из рабства в 1838 году, заявил, что с точки зрения раба 4 июля (День независимости США) — это день, "который показывает ему больше, чем остальные дни в году огромную несправедливость и жестокость, постоянной жертвой которых он остается".
Отмечается, что на данный момент неизвестно, почему статуя Дугласа подверглась акту вандализма. Полиция пока не сообщила о подозреваемых по делу.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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В мире , Нью-Йорк , США
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