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На Украине за сутки коронавирусом заразились 543 человека 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
543 случая заражения COVID-19 выявили на Украине за сутки
Фото: РИА Новости
На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 543 человек, что увеличивает общее число заражений до 49 043, пишет система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Больше всего заражений зафиксировано в Львовской области — 104, в Ровенской области — 82, в Киеве — 59.
Всего в стране скончались 1 262, выздоровели 21 703 пациента.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.
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В мире , ВОЗ
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