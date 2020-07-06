543 случая заражения COVID-19 выявили на Украине за сутки

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На Украине за сутки коронавирус подтвердился у 543 человек, что увеличивает общее число заражений до 49 043, пишет система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Больше всего заражений зафиксировано в Львовской области — 104, в Ровенской области — 82, в Киеве — 59.

Всего в стране скончались 1 262, выздоровели 21 703 пациента.