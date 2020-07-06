Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Озвучена новая версия о появления коронавируса 

Deita.ru 1 час назад
SARS-CoV-2 не вышел из лаборатории в Ухане, он существовал везде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
О том, что нынешний виновник пандемии долгое время находился в спящем состоянии в различных уголках планеты, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон.
Учёный усомнился в том, что коронавирус имеет чисто китайское и искусственное происхождение. По его словам, зараза была активирована случайным образом условиями окружающей среды.
Свои предложения Джефферсон подтверждает многочисленными находками предтечи вируса, которые обнаруживались в разных частях света на протяжении всего 2019 года, в том числе во многих местах Европы и Южной Америки.
По данным на 5 июля, в мире насчитывается более 11,3 миллиона заражённых COVID-19. Странами-лидерами по количество заболевших продолжают оставаться США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.
Deita.ru: последние новости
В Раде уверены, что Зеленский станет последним украинским президентом В Раде уверены, что Зеленский станет последним украинским президентом Лукашенко заявил об угрозе распада Белоруссии Лукашенко заявил об угрозе распада Белоруссии Законодательную базу скорректируют с учетом поправок в Конституцию Законодательную базу скорректируют с учетом поправок в Конституцию
Комментарии 13
В мире , Видео , Daily Telegraph , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Женщина погибла на американских горках во Франции
Женщина погибла на американских горках во Франции
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Навальный после провала протестного голосования уехал в отпуск.
Видео
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
00:14
Опубликовано видео с места крушения Ми-2 под Ростовом
Происшествия
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
02:05
Комментарий Путина о флаге ЛГБТ попал на видео
Политика
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
02:02
Появилось видео танкового биатлона в Подмосковье
Армия
Получивший удар молнии футболист попал на видео
01:32
Получивший удар молнии футболист попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Опубликовано видео погодного апокалипсиса в Японии
Происшествия
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение