SARS-CoV-2 не вышел из лаборатории в Ухане, он существовал везде, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

О том, что нынешний виновник пандемии долгое время находился в спящем состоянии в различных уголках планеты, заявил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон.

Учёный усомнился в том, что коронавирус имеет чисто китайское и искусственное происхождение. По его словам, зараза была активирована случайным образом условиями окружающей среды.

Свои предложения Джефферсон подтверждает многочисленными находками предтечи вируса, которые обнаруживались в разных частях света на протяжении всего 2019 года, в том числе во многих местах Европы и Южной Америки.

По данным на 5 июля, в мире насчитывается более 11,3 миллиона заражённых COVID-19. Странами-лидерами по количество заболевших продолжают оставаться США, Бразилия, Индия, Россия и Перу.