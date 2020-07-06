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Вспышка чумы ведет Китай к «карантину с войсками» 

Уралинформбюро 22 минуты назад
«Карантин с войсками»: что происходит в Китае
Фото: Reuters
Бубонная чума просочилась в Китай. С таким диагнозом госпитализирован один из скотоводов, который живет в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур. Состояние пациента оценивают как стабильное.
В Баян-Нуре объявлено эпидемиологическое предупреждение о профилактике чумы и борьбе с ней третьего уровня. Местному населению запретили охотиться на грызунов, в частности, сурков, которые являются разносчиками заразы. Также нельзя вывозить этих животных за пределы зоны эпидемии.
Кроме того, необходимо сообщать о больных или мертвых сурках, а также других животных или людях, смерть которых была необъяснимой. Пациенты с высокой температурой должны извещать медиков о своем состоянии.
Несколькими днями ранее бубонную чуму выявили в граничащем с Республикой Алтай районе Монголии. Там заболели мужчина и женщина, накануне оба ели сырое мясо сурка.
Российские инфекционисты не видят ничего удивительного во вспышках бубонной чумы в Китае и Монголии. Эти регионы, а также некоторые пограничные с азиатскими странами российские регионы, например, Тува, Алтай и Иркутская область, являются природными очагами этого заболевания, сообщает "Уралинформбюро".
Специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал, что вспышки бубонной чумы на данных территориях бывают довольно часто: например, осенью прошлого года — в КНР, а несколько лет назад — на Алтае.
В ближайшее время в Китае объявят "реальный карантин с войсками", поскольку бубонная чума — инфекция первой группы опасности, уверен специалист.
Бубонная чума передается человеку через укус инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем, а также при употреблении в пищу сырого мяса инфицированных животных. Коэффициент летальности достигает 30–60%, при легочной форме и отсутствии лечения практически всегда приводит к летальному исходу.
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В мире , Уралинформбюро , Радиостанция "Говорит Москва" , Китай , Монголия
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