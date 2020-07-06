Раскрыт ход расследования дела о гибели 275 слонов

Ведущий ветеринарный инспектор Ботсваны отклонил предъявленные активистами по защите природы обвинения, в которых они раскритиковали правительство страны за недостаточно быстрое начало расследования загадочной массовой гибели слонов. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление главного ветеринарного инспектора Департамента дикой природы и национальных парков Ботсваны Ммади Рубена.

По информации журналистов агентства, в четверг, 2 июля, власти страны сообщили, что расследование причин гибели по меньшей мере 275 слонов в дельте реки Окаванго продолжается. Напомним, что первые туши животных были обнаружены в регионе два месяца назад. Опубликованные фотографии туш слонов вызвали международный резонанс, и некоторые группы по защите природы подняли вопросы о том, почему до сих пор не была выяснена причина гибели животных.

«Правительственная следственная группа находилась на месте с тех пор, как были зарегистрированы первые случаи гибели», — сказал в интервью агентству Рубен.

«Власти Ботсваны отреагировали быстро», — добавил он.

Он отметил, что местные бригады медиков провели тесты биологического материала погибших животных, исключив сибирскую язву в качестве причины смерти. Браконьерство также было исключено, так как туши были найдены неповрежденными.

«Затем мы отправили образцы в Зимбабве и ЮАР для тестирования на другие известные патогены или новый патоген», — сказал он.

Пандемия коронавируса привела к задержке вывоза некоторых образцов из страны, добавил Рубен.

В Ботсване проживают около 130 000 слонов, что составляет треть от общей популяции африканских слонов и привлекает в страну любителей дикой природы.

«Слоны начали умирать в огромных количествах в начале мая, и правительство обычно реагировало в течение нескольких дней на событие такого масштаба», — сказал в четверг Марк Хилей, соучредитель национального парка Rescue, посетовав на то, что до сих пор нет информации о причине трагедии.

«И вот несколько месяцев спустя, нет ни завершенных тестов, ни большего количества информации, чем у нас было в самом начале», — подчеркнул Хилей.

Крис Тулесс, руководитель исследований в неправительственной организации «Save The Elephants», заявил, что массовая гибель слонов в таких масштабах является почти беспрецедентной, за исключением периодов засухи. Однако он подчеркнул, что было бы неправильно предполагать, что правительство тянет время, добавив, что получение образцов является «достаточно трудоемкой задачей».