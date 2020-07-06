В Испании снова закрыли пляжи

Как пишут местные СМИ, ожидается, что они возобновят работу на этой неделе.

Более 50 пляжей запрещены к посещению в Андалусии. На такой шаг местные власти пошли после того, как в минувшие выходные люди не соблюдали социальную дистанцию на побережье. В субботу ограничительные меры также ввели в Каталонии: более 200 тысяч человек отправлены на карантин, им запрещено ездить в другие города.

Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании зафиксировано 250 545 заражений.