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В Испании снова закрыли пляжи из-за коронавируса 

Говорит Москва и ещё 1 59 минут назад
В Испании снова закрыли пляжи
Фото: РИА Новости
Как пишут местные СМИ, ожидается, что они возобновят работу на этой неделе.
Более 50 пляжей запрещены к посещению в Андалусии. На такой шаг местные власти пошли после того, как в минувшие выходные люди не соблюдали социальную дистанцию на побережье. В субботу ограничительные меры также ввели в Каталонии: более 200 тысяч человек отправлены на карантин, им запрещено ездить в другие города.
Меры вводятся на фоне увеличения числа случаев коронавируса в стране. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Испании зафиксировано 250 545 заражений.
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В мире , Испания
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