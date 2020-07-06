Израиль напал на ядерный объект в Иране

Израиль совершил диверсию, приведя в действие на ядерном объекте в иранском Натанзе взрывное устройство, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Организация атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в четверг сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе, местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. В воскресенье официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Иран на объекте в Натанзе планировал производство современных центрифуг.

Анонимный источник в разведке одной из стран Ближнего Востока заявил газете, что Израиль установил внутри объекта мощное взрывное устройство. Представитель спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подтвердил изданию, что кто-то применил взрывчатку.

Газета отмечает, что не может проверить и подтвердить информацию о причастности Израиля к разрушению ядерного объекта. Официальные лица Израиля не дали газете четких комментариев, но подчеркнули "опасность, исходящую от имеющего ядерное оружие Ирана".

Ранее ряд западных СМИ выдвигал версии, что на ядерном объекте произошла диверсия.

New York Times со ссылкой на источник в разведке на Ближнем Востоке предполагает, что причиной инцидента стал взрыв из-за установленного внутри комплекса взрывного устройства. По его словам, в результате взрыва была разрушена большая часть наземных помещений, где расположены новые центрифуги. Однако издание допускает, что происшествие могло быть и результатом промышленной аварии.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщало, что пожар произошел на заводе по производству центрифуг. Его причиной могли стать диверсионные действия.