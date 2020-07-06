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ВОЗ заинтересовала российская вакцина от COVID-19 

РИА Новости 27 минут назад
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19, заявила РИА Новости главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса — ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — сказала она.
Сваминатан отметила, что у ВОЗ есть Тесты солидарности для разработчиков вакцин, и выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.
В настоящий момент Россия не участвует в Тестах солидарности медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. По данным РИА Новости, к программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.
Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания. Кроме того, в настоящее время проходит тестирование вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Видео , Наука и техника , Министерство обороны , ВОЗ , РИА Новости
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