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Зеленского обозвали «кидалой» 

Алиса Селезнёва и ещё 3 33 минуты назад
Президент Украины «обычный кидала» и типичный представитель «хуторянской элиты». Такое мнение в своей статье для издания «Главред» высказал политолог Андрей Головачев.
Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои «крестьянские замашки» и привел в пример подписание Зеленским Меморандума с МВФ.
«Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что пока такое возможно, ни о каком европейском реформировании Украины не может быть и речи.
«Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — уверен Головачев.
Как сообщал «Рамблер», ранее бывший глава Национального банка Украины Яков Смолий заявлял, что на протяжении года на него оказывается политическое давление. По этой причине он и написал заявление об увольнении.
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В мире , Видео , Политика , Яков Смолий , Международный валютный фонд
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