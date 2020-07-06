Президент Украины «обычный кидала» и типичный представитель «хуторянской элиты». Такое мнение в своей статье для издания «Главред» высказал политолог Андрей Головачев.

Он отметил, что украинский лидер пытается перенести в сферу международной политики свои «крестьянские замашки» и привел в пример подписание Зеленским Меморандума с МВФ

«Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ. Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ Смолия и предлагает ему валить», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что пока такое возможно, ни о каком европейском реформировании Украины не может быть и речи.

«Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо», — уверен Головачев.