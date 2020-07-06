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Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал киевский политолог Андрей Головачев.

"Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины. — прим ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — прим. ред.) Смолия и предлагает ему валить из НБУ", — написал эксперт.

По словам Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои "крестьянские замашки" в сферу международной политики, как и все его предшественники.

Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества.

"Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны, в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский", — выразил мнение он.

При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в "вотчинную" Украину обречены на провал.

"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо", — заключил эксперт.