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Киевский эксперт назвал Зеленского «хуторянином-кидалой» 

РИА Новости и ещё 3 6 часов назад
Президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой" и "типичным представителем хуторянской элиты". Такое мнение в статье для издания "Главред" высказал киевский политолог Андрей Головачев.
"Давайте разберем недавний кейс. Зеленский подписывает Меморандум с МВФ, где своей подписью гарантирует независимость работы НБУ (Нацбанка Украины. — прим ред.). Для МВФ это был принципиальный пункт, без которого он не соглашался возобновлять кредитование Украины. А через две недели Зеленский вызывает председателя НБУ (Якова. — прим. ред.) Смолия и предлагает ему валить из НБУ", — написал эксперт.
По словам Головачева, Зеленский считает ложь нормой поведения, перенося свои "крестьянские замашки" в сферу международной политики, как и все его предшественники.
Эксперт также заявил, что проблема страны заключается в культуре общества.
"Пока она не сменится, пока на смену крестьянской культуре не придет буржуазная мораль, никакие европейские реформы невозможны, в принципе. Возможна только имитация реформирования, чем мы уже занимаемся последние 15 лет. И чем сейчас занимается Зеленский", — выразил мнение он.
При этом Головачев указал, что попытки западных стран силой внедрить свои институты власти в "вотчинную" Украину обречены на провал.
"Впрочем, похоже, Запад это уже осознал и вполне готов сбросить Украину с баланса, но не знает, как это сделать, чтобы не потерять лицо", — заключил эксперт.
Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту. Верховная рада Украины по предложению Зеленского в пятницу уволила Смолия с должности главы Нацбанка страны.
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В мире , Видео , Политика , Владимир Зеленский , Международный валютный фонд , Верховная Рада
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