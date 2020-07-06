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В Польше число заразившихся коронавирусом превысило 36 тысяч 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
205 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Польше
Фото: © Depositphotos / Wb77
Число выявленных случаев коронавируса в Польше превысило 36 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у 205 человек. Общее количество положительных проб с начала эпидемии составляет 36 155.
За тот же период от коронавируса скончались четыре человека. Общее число летальных случаев составило 1521.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1790 человек, 76 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 83 767 находится на карантине, 23 966 выздоровели.
До настоящего времени в Польше действует режим эпидемии, введенный в марте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Вторая волна , Минздрав РФ , Польша
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