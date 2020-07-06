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В граничащей с Россией стране выявили еще один случай бубонной чумы 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
На западе Монголии, у границы с Россией и Китаем выявлен еще один пациент с подозрением на бубонную чуму. Об этом сообщает ТАСС.
15-летнего жителя сомона Улаанхус госпитализировали после того, как он съел мясо сурка.
В связи со вспышкой болезни министр здравоохранения Дордж Нарангерель призвал не охотиться на сурков и не есть их мясо.
Ранее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.
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В мире , Азия , Видео , Китай , Монголия
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