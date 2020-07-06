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Лувр вновь открылся для посетителей после карантина 

ТАСС и ещё 8 7 часов назад
Лувр открылся после карантина
Фото: Musée du Louvre / YouTube
Один из крупнейших художественных музеев в мире — Лувр в Париже — вновь открыл двери для посетителей спустя почти четыре месяца после закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в администрации культурного учреждения.
"Мы рады сообщить, что музей Лувр вновь открывается с 6 июля 2020 года", — сообщили в пресс-службе музея.
В общей сложности для посещения будут доступны порядка 70% залов. Хотя в музее и ожидают с нетерпением новых посетителей, принимать их придется в условиях повышенной санитарной безопасности. В частности, теперь всем без исключения посетителям, даже обладателям абонементов и тем, кто имеет право на бесплатный проход, придется бронировать на сайте талоны на точное время. В администрации уточнили, что приобрести билеты на месте теоретически будет возможно, но только при наличии мест или при слабом потоке гостей.
Осмотр экспозиции теперь будет осуществляться строго в одном направлении: если раньше можно было зайти с бокового входа без долгих очередей и отправиться по залам навстречу потоку, то теперь попасть в музей возможно только через вход под пирамидой. Маршруты посещения залов станут безальтернативными и будут отмечены указателями, чтобы потоки посетителей не пересекались. И, хотя формально они носят рекомендательный характер, администрация подчеркивает, что может в любой момент сделать их обязательными для выполнения, в частности в случае скопления большого числа людей. Разумеется, все посетители, как и сотрудники, должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Сотрудники музея, впрочем, надеются, что им удастся привлечь как можно больше гостей, в том числе за счет новых акций. Так, для отдельных посетителей и семей будут предложены бесплатные мини-экскурсии с гидом продолжительностью примерно 20 минут, особые программы запланированы и для представителей молодого поколения. С 15 июля на входе вновь появятся индивидуальные аудиогиды, в которые обещают добавить новую информацию об экспозиции на девяти языках.
Директор музея Жан-Люк Мартинез заявил ранее, что ожидает "в лучшем случае 20-30% от количества посетителей, наблюдавшегося прошлым летом". Традиционно 75% потока составляли иностранные туристы, в 2019 году Лувр посетили 9,6 млн человек.
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