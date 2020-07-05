«Переговоры бессмысленны». КНДР отказывается от общения с США 

Уровень напряжённости на Корейском полуострове продолжает нарастать.

Ещё совсем недавно обе Кореи едва не развязали друг с другом полномасштабную войну. Основная агрессия исходила в основном от северян, которые решили взорвать центр межкорейской связи в Кэсоне. Свои действия они объяснили, как ответный удар на провокации Юга. За некоторое время до события в Кэсоне, южнокорейские активисты запускали на территорию КНДР воздушные шары с листовками, в которых они писали про то, что может ждать Ким Чен Ына в ближайшем будущем. Северокорейского лидера они именовали дьяволом, и утверждали, что закончит он свою жизнь, как Муаммар Каддафи

США активно поддерживают Южную Корею буквально во всём. Президент Дональд Трамп не раз себя проявлял, как защитник свободы и демократии по всему земному шару. Его власть не терпит тирании, произвола и нарушения человеческих прав.

С 7 по 9 июля спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган приедет в Сеул для переговоров по поводу напряжённости. Северная Корея не видит необходимости в участии в переговорах. Её лидеры упрямо не хотят примирения. Первый замминистра иностранных дел КНДР, Чхвэ Сон Ли, заявляет, что «политика США по отношению к северянам всегда была враждебной». Америка, по её словам, всегда цепляется за любую возможность хоть как-то «насолить» КНДР.