Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Переговоры бессмысленны». КНДР отказывается от общения с США 

Аргументы Недели 2 часа назад
«Переговоры бессмысленны»: КНДР отказывается от общения с США
Фото: РИА Новости
Уровень напряжённости на Корейском полуострове продолжает нарастать.
Ещё совсем недавно обе Кореи едва не развязали друг с другом полномасштабную войну. Основная агрессия исходила в основном от северян, которые решили взорвать центр межкорейской связи в Кэсоне. Свои действия они объяснили, как ответный удар на провокации Юга. За некоторое время до события в Кэсоне, южнокорейские активисты запускали на территорию КНДР воздушные шары с листовками, в которых они писали про то, что может ждать Ким Чен Ына в ближайшем будущем. Северокорейского лидера они именовали дьяволом, и утверждали, что закончит он свою жизнь, как Муаммар Каддафи.
Как развивались отношения США и КНДР с 2017 года
США активно поддерживают Южную Корею буквально во всём. Президент Дональд Трамп не раз себя проявлял, как защитник свободы и демократии по всему земному шару. Его власть не терпит тирании, произвола и нарушения человеческих прав.
С 7 по 9 июля спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган приедет в Сеул для переговоров по поводу напряжённости. Северная Корея не видит необходимости в участии в переговорах. Её лидеры упрямо не хотят примирения. Первый замминистра иностранных дел КНДР, Чхвэ Сон Ли, заявляет, что «политика США по отношению к северянам всегда была враждебной». Америка, по её словам, всегда цепляется за любую возможность хоть как-то «насолить» КНДР.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Аргументы Недели: последние новости
В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса В Израиле могут ввести дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса В полиции Австрии раскрыли подробности убийства россиянина под Веной В полиции Австрии раскрыли подробности убийства россиянина под Веной В США заговорили о нехватке врачей В США заговорили о нехватке врачей
Комментарии 11
В мире , Статьи , Чен Ким , Муаммар Каддафи , Дональд Трамп , КНДР , Южная Корея , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
Обнаженная Максакова презентовала свой первый шлягер
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
Женщина погибла на американских горках во Франции
Женщина погибла на американских горках во Франции
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
01:19
Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым»
В мире Конфликты
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
00:11
«Трое тел извлекли»: новые данные с места ЧП под Кировом
Происшествия
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
00:57
«Мы находимся в экстренной ситуации»: Нетаньяху — о коронавирусе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение