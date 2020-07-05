«Россия будет беднее»: стране предсказали страшное будущее 

«Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И еще она будет жесткой и более непредсказуемой», — написал он в соцсетях.

Также Климкин похвастался тем, что отмечает «освобождение» Краматорска и Славянска, которое произошло 6 лет назад. По его мнению, в этих городах никто не стремится «к какому-то особому статусу».