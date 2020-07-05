«Россия будет беднее»: стране предсказали страшное будущее 

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил о грядущем обнищании России из-за дешевизны газа и нефти на мировом рынке.
«Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И еще она будет жесткой и более непредсказуемой», — написал он в соцсетях.
Также Климкин похвастался тем, что отмечает «освобождение» Краматорска и Славянска, которое произошло 6 лет назад. По его мнению, в этих городах никто не стремится «к какому-то особому статусу».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Краматорске националисты напали на кандидата в нардепы от «Оппозиционной платформы».