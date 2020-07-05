«Россия будет беднее»: стране предсказали страшное будущее

«Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И еще она будет жесткой и более непредсказуемой», — написал Климкин в своем Facebook.

Также политик отметил, что отмечает «освобождение» Краматорска и Славянска, которое произошло 6 лет назад. По его мнению, в этих донбасских городах никто не стремится к какому-то «особому статусу».

«Никто там особенно не стремится к какому-то «особому» статусу, а тем более не стремится к худшему варианту России, которую она строит на оккупированных территориях», — добавил он.