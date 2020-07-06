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El Periodico (Испания): Испания закрыла уже второй регион на повторный карантин 

ИноСМИ и ещё 4 46 минут назад
Ранее карантин был объявлен в округе города Льейда, а теперь ограничения ввели в автономной области Галиция. Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла отметил, что власть пристально следит за ситуацией в Каталонии и Галисии.
В Испании карантин повторно ввели в автономной области Галисия, в провинции Луго. Об этом сообщает El Periodico в воскресенье, 5 июля.
Ограничительные меры вступят в силу с 6 июля из-за участившихся новых случаев COVID-19.
«Граждане, не имеющие вида на жительство в провинции (Луго), которую будут закрыты на карантин на пять дней из-за вспышки коронавируса, должны покинуть эту территорию сегодня до полуночи или оставаться в регионе в течение пяти следующих дней», — сказано в сообщении.
Минздрав Испании заявляет, что в Галисии, где чуть больше 70 тысяч жителей, карантин охватит муниципалитеты Альфос, Баррейрос, Бурела, Черво, Фос, Луренца и другие.
Ранее в Испании закрыли округ вокруг города Льейда из-за вспышки коронавируса.
Напомним, что 21 июня в Испании завершилось чрезвычайное положение. Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают всю полноту власти, которую имели до его введения, а также завершение ограничений на путешествия между автономными регионами.
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В мире , Видео , Ситуация в мире , Минздрав РФ , Галисия , Каталония , Льейда
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