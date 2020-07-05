Во Франции выбрали любимую деревню страны 

Небольшая коммуна в историческом Эльзасе — Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни Франции ", сообщает Lonely Planet.

После нескольких месяцев соревнований этот маленький населенный пункт, расположенный недалеко от немецкой границы, одержал победу в популярном ежегодном телевизионном опросе Le Village Préféré des Français (Любимая деревня Франции).

Бывшее шведское поселение известно своими дружелюбными жителями, гордым эльзасским духом и улицами, с фахверковыми домами XVI века, украшенными резными оконными рамами и красочными ящиками с цветами.

Проживает в Унспаке всего 653 человека, до него можно добраться или по железной дороге, или на машине. Поездка из Страсбурга занимает чуть менее часа.

Победа в конкурсе является серьезным стимулом для экономики и туристической индустрии малых городов. Эгисхайм — живописная деревня, окруженная виноградниками на винном маршруте Эльзаса — пережила туристический бум после победы в конкурсе в 2013 году. Ожидается, что Унспак постигнет та же участь.