Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции выбрали любимую деревню страны 

РИА Новости 2 часа назад
Во Франции выбрали любимую деревню страны
Фото: CC BY-SA 4.0 / Lutz Fischer-Lamprecht / Hunspach, Alsace
Небольшая коммуна в историческом Эльзасе — Унспак (регион Гранд-Эст) с фахверковыми домами, окнами и балконами с цветами получила звание "любимой деревни Франции", сообщает Lonely Planet.
После нескольких месяцев соревнований этот маленький населенный пункт, расположенный недалеко от немецкой границы, одержал победу в популярном ежегодном телевизионном опросе Le Village Préféré des Français (Любимая деревня Франции).
Бывшее шведское поселение известно своими дружелюбными жителями, гордым эльзасским духом и улицами, с фахверковыми домами XVI века, украшенными резными оконными рамами и красочными ящиками с цветами.
Проживает в Унспаке всего 653 человека, до него можно добраться или по железной дороге, или на машине. Поездка из Страсбурга занимает чуть менее часа.
Победа в конкурсе является серьезным стимулом для экономики и туристической индустрии малых городов. Эгисхайм — живописная деревня, окруженная виноградниками на винном маршруте Эльзаса — пережила туристический бум после победы в конкурсе в 2013 году. Ожидается, что Унспак постигнет та же участь.
Видео дня. Лахова пожаловалась Путину на радужные бренды и требует их запретить
Последние новости
Путин подписал указ о поправках в Конституцию Путин подписал указ о поправках в Конституцию В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон" Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Комментарии
В мире , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Я фотографировала себя голой на телефон»: Асмус
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
«А плакались — денежек нет»: Валерию осудили в сети
Видео
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
00:54
Полицейские в Лондоне попытались разогнать вечеринку и попали на видео
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
00:52
Опубликовано видео с Кадыровым на похоронах отца Нурмагомедова
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
00:48
Протестующие у Белого Дома сожгли флаг США и попали на видео
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
00:15
Вечеринка нарушивших запрет в разгар эпидемии россиян попала на видео
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
00:11
Опубликовано видео с места обрушения строящегося ТЦ в российском городе
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
В российском регионе захотели изменить свою конституцию
00:55
В российском регионе захотели изменить свою конституцию
Политика
Появились важные новости о состоянии Хазанова
00:21
Появились важные новости о состоянии Хазанова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение