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Зеленский: «Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым» 

Майк Габриелян и ещё 3 10 минут назад
Киев никогда не простит тех, кто «отнял» у нее Крым. Об этом заявил президент страны Зеленский во время парада украинского флота в Одессе, сообщает ИА «Новороссия» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал Зеленский.
Конкретных имён президент не назвал. Очевидно, он имел в виду жителей Крыма, которые массово блокировали военные базы Киева на полуострове после референдума о возвращении в состав России.
«Нам торопиться некуда»: Крым ответил Турции
Во времена СССР Крым был российским, однако коммунистическая власть решила передать его в состав УССР. После развала Союза полуостров достался Украине. В 2014 году в Киеве радикальные националисты устроили государственный переворот. Жители Крыма в ответ провели референдум, проголосовав за воссоединение с Россией. На Украине не признают суверенитета России над полуостровом и выдвигают территориальные претензии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Порошенко заявил, что в команде Зеленского есть «агент Кремля», который пять лет просидел в Москве.
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В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Киев , Республика Крым
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