Киев никогда не простит тех, кто «отнял» у нее Крым . Об этом заявил президент страны Зеленский во время парада украинского флота в Одессе, сообщает ИА «Новороссия» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

«Мы, украинцы, никогда не простим тех, кто у нас отнял Крым. И никогда не простим тех, кто не позволил украинским морякам помешать этому», — сказал Зеленский.

Конкретных имён президент не назвал. Очевидно, он имел в виду жителей Крыма, которые массово блокировали военные базы Киева на полуострове после референдума о возвращении в состав России.

Во времена СССР Крым был российским, однако коммунистическая власть решила передать его в состав УССР. После развала Союза полуостров достался Украине. В 2014 году в Киеве радикальные националисты устроили государственный переворот. Жители Крыма в ответ провели референдум, проголосовав за воссоединение с Россией. На Украине не признают суверенитета России над полуостровом и выдвигают территориальные претензии.