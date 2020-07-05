Оценен шанс Канье Уэста стать президентом США 

При этом он напомнил, что такие люди никогда не стояли у власти. По словам Васильева, в США сейчас складывается сложная ситуация как с возможным результатом выборов, так и с ходом предвыборной компании.

«Если окажется, что Байден обладает старческими заболеваниями, у него плохая реакция, в этом плане перед демократами может встать проблема», — сказал Васильев и отметил, что Канье исходит из того, что такой кризис может возникнуть.

Ранее рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США.