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«Пять лет он просидел в Москве». Порошенко поведал об «агенте Кремля» в команде Зеленского 

Украина.ру 26 минут назад
Порошенко: «В команде Зеленского есть „агент Кремля“»
Фото: Reuters
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в команде президента Владимира Зеленского есть «агент Кремля», который якобы пять лет просидел в Москве. Слова Порошенко прозвучали в интервью ВВС 3 июля
Журналист напомнил Порошенко о том, что в ходе проигранной им президентской избирательной кампании он называл Зеленского агентом Кремля и наркоманом.
В ответ Порошенко заявил, что якобы не говорил этого, а утверждал, что у Зеленского в команде есть «агент кремля».
«В команде у него человек из Кремля, который пять лет моего президентства просидел в Москве, — теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались», — сказал бывший президент.
При этом он не стал называть фамилию этого человека, добавив, что никогда не считал Зеленского человеком президента РФ Владимира Путина, однако убежден в его неопытности.
Этой неопытностью, по словам Порошенко, пользуется «один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства», который «точно играет очень негативную роль».
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Комментарии 6
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Москва
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