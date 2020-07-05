Порошенко: «В команде Зеленского есть „агент Кремля“»

Журналист напомнил Порошенко о том, что в ходе проигранной им президентской избирательной кампании он называл Зеленского агентом Кремля и наркоманом.

В ответ Порошенко заявил, что якобы не говорил этого, а утверждал, что у Зеленского в команде есть «агент кремля».

«В команде у него человек из Кремля, который пять лет моего президентства просидел в Москве, — теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались», — сказал бывший президент.

При этом он не стал называть фамилию этого человека, добавив, что никогда не считал Зеленского человеком президента РФ Владимира Путина , однако убежден в его неопытности.

Этой неопытностью, по словам Порошенко, пользуется «один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства», который «точно играет очень негативную роль».