Порошенко: «В команде Зеленского есть „агент Кремля“» 

Журналист напомнил Порошенко, что ранее он называл Зеленского агентом Кремля и наркоманом.

В ответ Порошенко заявил, что он и сейчас уверен: в команде Зеленского есть «агент Кремля».

«В команде у него человек из Кремля, который пять лет моего президентства просидел в Москве, — теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре», — сказал Порошенко.

По его словам, об этом он говорил в прошлом году, а критики не соглашались с ним.

Однако Порошенко не стал называть фамилий. Он также добавил, что никогда не считал Зеленского человеком Путина, однако убежден в его неопытности и неумении распознать

негативную роль «человека, который находился в России все пять лет моего президентства».