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Порошенко: «В команде Зеленского есть „агент Кремля“» 

Майк Габриелян и ещё 1 12 минут назад
Бывший глава Украины Петр Порошенко заявил, что в команде президента Владимира Зеленского есть «агент Кремля», который якобы пять лет просидел в Москве. Слова Порошенко прозвучали в интервью ВВС 3 июля, сообщает Украина.ру.
Журналист напомнил Порошенко, что ранее он называл Зеленского агентом Кремля и наркоманом.
В ответ Порошенко заявил, что он и сейчас уверен: в команде Зеленского есть «агент Кремля».
«В команде у него человек из Кремля, который пять лет моего президентства просидел в Москве, — теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре», — сказал Порошенко.
По его словам, об этом он говорил в прошлом году, а критики не соглашались с ним.
Однако Порошенко не стал называть фамилий. Он также добавил, что никогда не считал Зеленского человеком Путина, однако убежден в его неопытности и неумении распознать
негативную роль «человека, который находился в России все пять лет моего президентства».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Зеленский объяснил, почему не сажает Порошенко.
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В мире , Видео , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Генпрокуратура РФ , Москва
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