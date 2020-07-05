На Аляске произошло землетрясение 

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У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет Геологическая служба США

Отмечалось, что очаг находился на глубине в 10 км в 219 км от пункта Санд-Пойнт, где проживают более тысячи человек.

Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.