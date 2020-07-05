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На Аляске произошло землетрясение
Газета.Ru
и
ещё 4
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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У берегов
Аляски
произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет Геологическая служба
США
.
Отмечалось, что очаг находился на глубине в 10 км в 219 км от пункта Санд-Пойнт, где проживают более тысячи человек.
Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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