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На Аляске произошло землетрясение 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
На Аляске произошло землетрясение
Фото: РИА Новости
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5, пишет Геологическая служба США.
Отмечалось, что очаг находился на глубине в 10 км в 219 км от пункта Санд-Пойнт, где проживают более тысячи человек.
Информации о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступало.
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В мире , Происшествия , Аляска , США
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