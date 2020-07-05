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El Pais: экс-подруга Хуана Карлоса I утверждала, что он перевел ей €65 млн из-за любви 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
€65 млн перевел король Испании подруге
Фото: Reuters
Предприниматель Коринна цу Сайн-Витгенштейн утверждала, что заслуженный король Испании Хуан Карлос I перевел ей около €65 млн в 2012 году "из благодарности и любви". Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais со ссылкой на показания экс-подруги бывшего главы государства, которые она дала в прокуратуре Женевы в 2018 году.
Швейцарские судебные власти ведут расследование в отношении предпринимателя, а также еще двух лиц по подозрению в отмывании денег, что карается наказанием в виде пяти лет лишения свободы. В декабре 2018 года Коринна цу Сайн-Витгенштейн в ходе показаний заверила, что Хуан Карлос I перевел ей €64,8 млн "не для того, чтобы избавиться от денег". "Это был подарок, — утверждала экс-подруга бывшего главы государства. — Я думала, что он предложил мне эти деньги из благодарности и любви".
Испанские судебные власти рассчитывают получить данные показания предпринимателя. Они могут иметь важное значение для расследования прокуратуры пиренейского королевства в отношении Хуана Карлоса I, связанного с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина.
Как сообщало агентство Europa Press, по утверждению Коринны цу Сайн-Витгенштейн, бывший глава государства мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.
Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.
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Комментарии
В мире , Хуан Карлос , Генпрокуратура РФ , Испания
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