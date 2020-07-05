€65 млн перевел король Испании подруге

Предприниматель Коринна цу Сайн-Витгенштейн утверждала, что заслуженный король Испании Хуан Карлос I перевел ей около €65 млн в 2012 году "из благодарности и любви". Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais со ссылкой на показания экс-подруги бывшего главы государства, которые она дала в прокуратуре Женевы в 2018 году.

Швейцарские судебные власти ведут расследование в отношении предпринимателя, а также еще двух лиц по подозрению в отмывании денег, что карается наказанием в виде пяти лет лишения свободы. В декабре 2018 года Коринна цу Сайн-Витгенштейн в ходе показаний заверила, что Хуан Карлос I перевел ей €64,8 млн "не для того, чтобы избавиться от денег". "Это был подарок, — утверждала экс-подруга бывшего главы государства. — Я думала, что он предложил мне эти деньги из благодарности и любви".

Испанские судебные власти рассчитывают получить данные показания предпринимателя. Они могут иметь важное значение для расследования прокуратуры пиренейского королевства в отношении Хуана Карлоса I, связанного с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина.

Как сообщало агентство Europa Press, по утверждению Коринны цу Сайн-Витгенштейн, бывший глава государства мог получить нелегальные комиссионные за посредническую роль в переговорах с саудовской стороной, чтобы контракт на строительство скоростной железной дороги на линии Мекка — Медина достался консорциуму испанских компаний.

Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI.