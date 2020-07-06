1,6 миллиона человек заразились COVID-19 в Бразилии

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Количество заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,6 миллиона человек: за сутки выявлен еще 26 051 случай, сообщил минздрав страны.

Днем ранее сообщалось о почти 38 тысячах выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Согласно информации минздрава, общее число выявленных случаев инфекции в Бразилии достигло 1 603 055.

За время распространения инфекции скончались 64 867 заболевших, за последние 24 часа — 602 человека.

По данным бразильского минздрава, вылечились 906 286 заразившихся.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.