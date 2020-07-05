Олейник, ставший собеседником издания «Новороссия», допустил, что «Зеленского снесут радикалы, как это было с Януковичем». Второй вероятный сценарий развития ситуации — добровольный уход главы государства с занимаемого им поста «по состоянию здоровья». Владимир Олейник отметил, что Зеленский может отправиться на «лечение» в Израиль и передать свои полномочия другому человеку.

Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе объяснили нереальность отправки в тюрьму бывшего президента Петра Порошенко в период нахождения на данной должности Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Михаил Погребинский