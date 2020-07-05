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Бывший депутат Рады назвал два возможных сценария досрочной отставки Зеленского 

Аргументы Недели 33 минуты назад
«Зеленского снесут радикалы, как это было с Януковичем»
Фото: Reuters
Владимир Олейник, бывший депутат Верховной Рады, обозначил два предполагаемых варианта досрочной отставки Владимира Зеленского с должности президента Украины. По данному вопросу экс-парламентарий высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Олейник, ставший собеседником издания «Новороссия», допустил, что «Зеленского снесут радикалы, как это было с Януковичем». Второй вероятный сценарий развития ситуации — добровольный уход главы государства с занимаемого им поста «по состоянию здоровья». Владимир Олейник отметил, что Зеленский может отправиться на «лечение» в Израиль и передать свои полномочия другому человеку.
Ранее сообщалось, что в украинском экспертном сообществе объяснили нереальность отправки в тюрьму бывшего президента Петра Порошенко в период нахождения на данной должности Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Михаил Погребинский.
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В мире , Михаил Погребинский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Олейник , Верховная Рада
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