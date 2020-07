Первая страна определилась с песней для Евровидения-2021 

Однако, согласно правилам конкурса, песня не должна быть исполнена до 1 сентября 2020 года, поэтому свою заявку Греция презентует позже.

Контопулос становился соавтором песен Shine для сестёр Толмачёвых (2014 год, 7-е место), You Are The Only One и Scream для Сергея Лазарева (2016 и 2019 годы, 3-е место).