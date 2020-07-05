«Трамп вторит отрицаниям России»: В США недовольны

Сенаторы Элизабет Уоррен и Мейзи Хироно направили письмо властям США с просьбой предоставить информацию, известно ли Вашингтону о том, что Москва якобы причастна к атакам террористической группировки «Талибан» * на американских солдат в Афганистане . С документом ознакомился RT.

Политики обратились за разъяснениями к советнику Белого дома по национальной безопасности Роберту О'Брайену , госсекретарю Майку Помпео, министру обороны Марку Эсперу и главе Национальной разведки Джону Рэтклиффу.

«Мы направляем письмо с целью получить разъяснения касательно имеющихся у вас данных о сообщениях, согласно которым российская военная разведка (ГРУ) втайне платила связанным с «Талибаном» боевикам за убийство американских солдат в Афганистане, а также узнать о принятых в связи с этим мерах», — говорится в документе.

Уоррен и Хироно, ссылаясь на американские СМИ, утверждают, что некие источники якобы подтвердили и раскрыли детали «соглашения» между Россией и боевиками, однако и Москва, и Вашингтон уже опровергли эту информацию.

«Президент Трамп, по всей видимости, умышленно вторит отрицаниям российских властей, которые представляются нам ложными», — пишут сенаторы.

По мнению авторов письма, вместо того чтобы принять меры относительно предполагаемой «российской схемы по убийству американских военнослужащих», различные представители администрации Трампа уклоняются от ответа или «покрывают мнимую неосведомлённость президента в этом вопросе».

Сенаторы выразили беспокойство о безопасности военнослужащих из-за позиции лидера Соединённых Штатов.

«Принимая во внимание тот факт, что президент отрицает, что ему известно о подтверждённой многочисленными источниками серьёзной угрозе нашим войскам в Афганистане, мы выражаем глубокую озабоченность в связи с вопросом безопасности и защиты американских военнослужащих, а также тревогу в связи с поведением высокопоставленных представителей администрации», — заявили Уоррен и Хироно.

Они потребовали пояснить, что было сказано президенту в свете сообщений о «выплатах» Москвы талибам, какие действия он поручил предпринять и обсуждался ли этот вопрос с российской стороной.

Помимо этого, Уоррен обратилась к американскому генералу Остину Миллеру, командующему миссией в Афганистане, с требованием рассказать, были ли обнаружены во время операций или допросов подтверждения связи России с боевиками и докладывалось ли об этом американскому правительству.

Ранее на фоне появившихся в СМИ публикаций о якобы имевших место связях Москвы с талибами в конгрессе США предложили ввести санкции в отношении России.

Между тем российский МИД назвал заявления американской прессы «незатейливым вбросом», который иллюстрирует «низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.