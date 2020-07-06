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Трампа упрекнули в распространении коронавируса 

Lenta.ru и ещё 31 47 минут назад
Трампа упрекнули в распространении коронавируса
Фото: Reuters
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо упрекнул президента США Дональда Трампа в распространении коронавируса, пишет издание The Hill.
Глава штата отметил, что заявления главы государства только усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания. При этом Куомо упомянул выступление президента в День независимости США, в котором говорилось о «полной безвредности» в 99 процентах случаев заражения коронавирусом.
Куомо напомнил, что в США снова наблюдается рост заболеваемости, а экономика страны «страдает».
«Он (президент США Дональд Трамп — прим. "Ленты.ру") часть того провала, в котором мы сейчас», — заявил губернатор Нью-Йорка.
По его словам, из-за высказываний Трампа американцы не носят маски, не соблюдают дистанцию и не ведут себя осторожно. В результате, подчеркнул губернатор, в 38 штатах отмечается рост количества случаев коронавируса.
Он также напомнил, что недавние очаги заболевания в Нью-Йорке появились из-за одного человека, который прибыл из другого штата.
Ранее Трамп заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло из-за массового тестирования, но при этом смертность снизилась. Он также призвал «фейковые новостные СМИ» освещать эту информацию и рекорды по созданию новых рабочих мест. В Белом доме слова президента поддержали и заявили что слова Трампа— основанное на науке фактическое заявление.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Lenta.ru , Нью-Йорк
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