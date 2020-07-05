Украина насмешила роликом испытания дрона на «Панцирях»

ВС Украины протестировали боевой дрон Bayraktar ТВ2, сделанный в Турции , по учебной цели в виде имитации ЗРПК «Панцирь». Испытания ударно-разведывательного аппарата прошли в июле этого года под городом Ровно

Видео испытаний появилось на странице Defense Express в Facebook. В подписи к ролику указано, что сначала дрон провёл разведку, а потом ударил по имитации цели планирующей «лазерной» бомбой с наведением MAM-L, имеющем дальность поражения до восьми километров и точность наведения до одного метра.

Однако сами же украинцы усмотрели на видео, что бомба прошла мимо цели и не оценили испытаний. «Мне одному показалось, что он промазал?», уточняет один из пользователей. «Да, вы правы, точно он в грузовик не попал», подтверждает второй. «Враг был бы всё равно нейтрализован ударной волной и осколками», пошутил на тему неудачных испытаний третий.

Украина и Турция начала подготовку по производству турецких беспилотников на территории Украины в марте. К тому времени Киев уже получил от Анкары шесть единиц Bayraktar ТВ2.