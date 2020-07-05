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Украина насмешила пользователей роликом испытания дрона на «Панцирях» 

News.ru 11 минут назад
Украина насмешила роликом испытания дрона на «Панцирях»
Фото: ru.wikipedia.org/Bayhaluk - собственная работа, CC BY-SA 4.0
ВС Украины протестировали боевой дрон Bayraktar ТВ2, сделанный в Турции, по учебной цели в виде имитации ЗРПК «Панцирь». Испытания ударно-разведывательного аппарата прошли в июле этого года под городом Ровно.
Видео испытаний появилось на странице Defense Express в Facebook. В подписи к ролику указано, что сначала дрон провёл разведку, а потом ударил по имитации цели планирующей «лазерной» бомбой с наведением MAM-L, имеющем дальность поражения до восьми километров и точность наведения до одного метра.
Однако сами же украинцы усмотрели на видео, что бомба прошла мимо цели и не оценили испытаний. «Мне одному показалось, что он промазал?», уточняет один из пользователей. «Да, вы правы, точно он в грузовик не попал», подтверждает второй. «Враг был бы всё равно нейтрализован ударной волной и осколками», пошутил на тему неудачных испытаний третий.
Украина и Турция начала подготовку по производству турецких беспилотников на территории Украины в марте. К тому времени Киев уже получил от Анкары шесть единиц Bayraktar ТВ2.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ополчение самопровозглашённой Донецкой народной республики уничтожило ударный беспилотник Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Комментарии
В мире , Оружие , Даниил Безсонов , Ровно , Турция
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