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Власти Узбекистана снова блокируют Фейсбук 

ИА Regnum 1 час назад
Власти Узбекистана снова блокируют Facebook
Фото: globallookpress.com
Власти Узбекистана начали снова осуществлять блокировку социальной сети Фейсбук, в течении последних нескольких дней страницы этой социальной сети открывались с большим замедлением, а уже во со второй половины дня 3 июля ФБ фактически не функционирует, передает корреспондент ИА REGNUM.
Пока страницы социальной сети можно открывать с мобильного телефона, тогда как сделать это через компьютер можно только с использованием прокси-серверов.
Активность граждан республики не может не волновать власти, в последнее время на страницах Фейсбук выявляется все больше и больше нарушений, осуществляемых органами государственного управления.
В частности, граждан волнует точечная застройка в больших городах республике, во время которой захватываются зеленые зоны, детские и спортивные площадки, вырубка деревьев в городах на нужды местной мебельной промышленности, карантинные меры, во время которых значительно упал доход граждан и многое другое.
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Комментарии
В мире , ИА REGNUM , Узбекистан
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