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За сутки в Турции выявили 1154 новых случая коронавируса 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
1154 новых случая COVID-19 выявили в Турции за сутки
Фото: Reuters
В Турции за сутки выявили 1154 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Общее число выявленных случаев достигло 204 610.
Отмечается, что за сутки скончались 20 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 5206 человек.
Число вылечившихся достигло 179 492.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об ослаблении ограничительных мер в стране, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
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В мире , Ближний Восток , Новости Москвы , Реджеп Эрдоган , Турция
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