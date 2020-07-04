1154 новых случая COVID-19 выявили в Турции за сутки

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Турции за сутки выявили 1154 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.

Общее число выявленных случаев достигло 204 610.

Отмечается, что за сутки скончались 20 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 5206 человек.

Число вылечившихся достигло 179 492.