Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган считает, что Турция стала «сильным региональным игроком» 

ИА Regnum 57 минут назад
Эрдоган: «Турция стала сильным региональным игроком»
Фото: Reuters
Турция, позиции которой сильны как никогда, «превратилась в сильного регионального игрока». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 4 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула.
Турция становится газовой сверхдержавой
По его словам, попытки «определенных кругов» отбросить Турцию в «прошлое» обречены на провал, а власти страны продолжат «идти по намеченному курсу».
Эрдоган также рассказал об успехах Турции в борьбе с пандемией.
«Пандемия не в силах остановить реализацию экономических программ Турции, — сказал глава государства. — Показатели инфляции в нашей стране в ближайшем будущем опустятся до однозначного уровня».
Как передавало ИА REGNUM, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
ИА Regnum: последние новости
Зеленский о поправках в Конституцию: «никто...ничего не может требовать» Зеленский о поправках в Конституцию: «никто...ничего не может требовать» В Турции за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19 В Турции за сутки скончались 20 пациентов с COVID-19 В Британии заявили, что число жертв COVID-19 превысило 44 тыс В Британии заявили, что число жертв COVID-19 превысило 44 тыс
В мире , Реджеп Эрдоган , Стамбул , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение