Эрдоган: «Турция стала сильным региональным игроком»

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Турция , позиции которой сильны как никогда, «превратилась в сильного регионального игрока». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 4 июля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового административного здания одного из налоговых управлений Стамбула

По его словам, попытки «определенных кругов» отбросить Турцию в «прошлое» обречены на провал, а власти страны продолжат «идти по намеченному курсу».

Эрдоган также рассказал об успехах Турции в борьбе с пандемией.

«Пандемия не в силах остановить реализацию экономических программ Турции, — сказал глава государства. — Показатели инфляции в нашей стране в ближайшем будущем опустятся до однозначного уровня».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в топ-10 крупнейших экономик мира в ближайшее время может войти Турция.