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Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи» 

РИА Новости 23 минуты назад
«Это позор для страны»: Зеленский о затонувшем танкере
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
В ноябре 2019 года танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Мининфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики.
"Это позор для страны и для Одессы. Я очень прошу, до 20 июля уберите это судно. Здесь у людей пляжный период, отпуск, а мы с ноября показываем, что импотентная власть. Не важно, каким способом, но эту махину надо убрать. Главное, чтобы экология не пострадала", — заявил Зеленский. Трансляцию вел Facebook офиса президента.
Позже глава государства уточнил, что 20 июля — это предварительная дата, сроки могут быть сдвинуты в зависимости от сложности работ.
В июне этого года глава экологической инспекции Украины Андрей Малевный заявил, что утечка топлива произошла на месте затопления танкера "Делфи" в Одессе, уровень допустимой концентрации нефтепродуктов превышен в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области Украины завела уголовное дело в связи с утечкой топлива.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Молдова
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