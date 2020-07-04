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Трамп продлевает поддержку малого бизнеса 

Прайм и ещё 2 15 минут назад
Трамп продлевает поддержку малого бизнеса
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении программы поддержки малого бизнеса, сообщил в субботу Белый дом.
Первоначально программа кредитования малого бизнеса на 660 миллиардов долларов действовала до вторника, но конгресс проголосовал за ее продление до 8 августа.
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Программа компенсирует малому бизнесу расходы на аренду помещений и зарплаты сотрудникам при условии, что малое предприятие не будет проводить увольнений.
Программа продлена на фоне резкого роста случаев коронавируса в США в июне и отмены ранее введенных послаблений в ограничениях во многих штатах.
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В мире , США , Дональд Трамп
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