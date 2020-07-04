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Лукашенко заявил, что Белоруссия одержала победу над коронавирусом 

Газета.Ru 33 минуты назад
«Мы победили»: Лукашенко об эпидемии в стране
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о победе над COVID-19 в стране. Он считает, что здравоохранение справилось с эпидемией, сообщает телеканал "360".
Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса
По его словам, государство показало "политическое здравомыслие и народную мудрость".
"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили", — сказал лидер.
Некоторые медики, которые боролись за здоровье заразившихся людей, получили из рук президента госнаграды. Глава государства пообещал встретиться со всеми медработниками после окончательной победы над инфекцией.
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