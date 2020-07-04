«Мы победили»: Лукашенко об эпидемии в стране

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Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о победе над COVID-19 в стране. Он считает, что здравоохранение справилось с эпидемией, сообщает телеканал "360".

По его словам, государство показало "политическое здравомыслие и народную мудрость".

"Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили", — сказал лидер.

Некоторые медики, которые боролись за здоровье заразившихся людей, получили из рук президента госнаграды. Глава государства пообещал встретиться со всеми медработниками после окончательной победы над инфекцией.