Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испанский политик прошелся голым во время онлайн-совещания 

Москва24 и ещё 4 27 минут назад
Политик прошелся голым во время онлайн-совещания
Фото: twitter.com/carlesenric
Генеральный секретарь Социалистической партии рабочих в испанском городе Торрелавега Бернардо Бустильо во время онлайн-совещания прошелся голым перед камерой.
В этот момент видео смотрели другие политики, журналисты и обычные граждане в ходе телеэфира, сообщает "Газета.ру".
Конференция началась в восемь утра и сильно затянулась. В тот день Бустильо должен был отвести дочь на занятия, а потом пойти на вторую работу инструктором по плаванию.
Как пишет The Independent, в пять вечера политик решил сходить в душ и взял с собой в ванную ноутбук, чтобы слышать коллег. Забыв про съемку, он разделся перед камерой.
Ролик разлетелся по сети, и Бустильо решил отказаться от карьеры в политике, чтобы не портить репутацию партии.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Москва24: последние новости
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом В Раде Зеленского назвали последним президентом Украины В Раде Зеленского назвали последним президентом Украины ЕС начнет открывать границы с 1 июля ЕС начнет открывать границы с 1 июля
В мире , Ата-Мекен , Газета.Ru , The Independent , Торрелавега
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
«Умирает каждый второй»: в Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы
Стал известен диагноз Хазанова
Стал известен диагноз Хазанова
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Видео
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Раскрыта причина низкой смертности от COVID-19 в Германии
Наука и техника
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
01:19
«Нас не удивляет»: Цеков о позиции Турции по Крыму
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение