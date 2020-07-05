Политик прошелся голым во время онлайн-совещания

В этот момент видео смотрели другие политики, журналисты и обычные граждане в ходе телеэфира, сообщает "Газета.ру".

Конференция началась в восемь утра и сильно затянулась. В тот день Бустильо должен был отвести дочь на занятия, а потом пойти на вторую работу инструктором по плаванию.

Как пишет The Independent, в пять вечера политик решил сходить в душ и взял с собой в ванную ноутбук, чтобы слышать коллег. Забыв про съемку, он разделся перед камерой.

Ролик разлетелся по сети, и Бустильо решил отказаться от карьеры в политике, чтобы не портить репутацию партии.