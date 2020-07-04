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Раскрыт секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии 

Lenta.ru 44 минуты назад
Объяснена смертность от коронавируса в Германии
Фото: Reuters
Эпидемиолог, профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал факторы, повлиявшие на низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
По его мнению, секрет низкого уровня смертности в том, что власти ФРГ вовремя подготовили и укрепили систему здравоохранения. Благодаря этому страна подошла к пандемии COVID-19 в режиме повышенной готовности. Курт также утверждает, что Германия своевременно сократила темпы распространения коронавируса, тем самым предотвратив массовое заражение среди пожилых людей.
Кроме того, Курт считает, что низкая смертность обусловлена тем, что в Германии реже, чем в других странах, несколько поколений живут под одной крышей. «В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи, — поясняет он. — Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти».
По данным Euronews, в Германии зафиксировано 108 смертей от вируса COVID-19 в пересчете на один миллион населения — это один из самых низких показателей в Европе и в мире. В Бельгии смертность составляет 843, во Франции — 458, в Великобритании — 648, в Италии — 576, в Швеции — 536.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко связал низкий уровень смертности от COVID-19 в России с тем, что российские врачи учли опыт Италии. Проценко пояснил, что Италия «показала всю угрозу» и система здравоохранения успела к ней подготовиться.
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В мире , Григорий Березкин , Гарвардский университет , Германия
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