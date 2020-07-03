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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,7 миллиона 

РИА Новости 11 минут назад
10,7 миллиона человек заразилось коронавирусом
Фото: © AP Photo / Frank Augstein
Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 175 тысяч и превысило 10,7 миллиона, всего скончались более 517 тысяч пациентов с COVID-19, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В ВОЗ заявили о повторном пике коронавируса
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 175 723 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5 032 пациента с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 10 710 005, число летальных исходов — 517 877.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 5 445 710 и Европе — 2 737 689.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В мире , ВОЗ
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