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Новый премьер Франции назвал своим приоритетом подготовку к экономическому кризису 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
«Пришел не за славой»: новый премьер Франции о приоритетах
Фото: Reuters
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал своим приоритетом подготовку к надвигающемуся экономическому кризису. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала LCI.
"Я пришел не за славой, а за результатом, — отметил он. — Я осознаю масштабы своей задачи, мы переживаем беспрецедентный санитарный кризис, а надвигается экономический, которому мы должны противостоять". Говоря о своих политических взглядах, Кастекс назвал себя социальным голлистом. "Для того, чтобы что-то распределить, нужно сначала это произвести", — пояснил он, добавив, что намерен выступить с программной речью на следующей неделе.
Премьер также планирует провести переговоры с профсоюзами, чтобы "привлечь их к работе над новым социальным договором". "Все не может решаться из Парижа, я верю в наши регионы", — заявил также Кастекс.
Кроме того, он сообщил, что президент Эмманюэль Макрон поручил ему как можно быстрее сформировать кабинет.
"В нем будет сохранен гендерный паритет", — добавил Кастекс, отвечая на соответствующий вопрос.
В пятницу Макрон назначил замглавы президентской администрации Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Во главе кабинета Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который ранее подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту.
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