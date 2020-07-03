«Пришел не за славой»: новый премьер Франции о приоритетах

Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс назвал своим приоритетом подготовку к надвигающемуся экономическому кризису. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала LCI.

"Я пришел не за славой, а за результатом, — отметил он. — Я осознаю масштабы своей задачи, мы переживаем беспрецедентный санитарный кризис, а надвигается экономический, которому мы должны противостоять". Говоря о своих политических взглядах, Кастекс назвал себя социальным голлистом. "Для того, чтобы что-то распределить, нужно сначала это произвести", — пояснил он, добавив, что намерен выступить с программной речью на следующей неделе.

Премьер также планирует провести переговоры с профсоюзами, чтобы "привлечь их к работе над новым социальным договором". "Все не может решаться из Парижа, я верю в наши регионы", — заявил также Кастекс.

Кроме того, он сообщил, что президент Эмманюэль Макрон поручил ему как можно быстрее сформировать кабинет.

"В нем будет сохранен гендерный паритет", — добавил Кастекс, отвечая на соответствующий вопрос.