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В ВОЗ заявили, что в некоторых странах начался повторный пик коронавируса 

РИА Новости 10 минут назад
В ВОЗ заявили о повторном пике коронавируса
Фото: РИА Новости
Новый пик заболевания коронавирусом наблюдается сейчас в некоторых странах, но это это не вторая волна заболевания, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.
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По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус. А респираторные вирусы зависят от сезонных движений людей и быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.
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Комментарии 1
В мире , Майкл Райан , ООН , ВОЗ
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