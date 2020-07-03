В ВОЗ заявили о повторном пике коронавируса

Новый пик заболевания коронавирусом наблюдается сейчас в некоторых странах, но это это не вторая волна заболевания, заявил на брифинге Ассоциации иностранных корреспондентов при женевском отделении ООН директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан

"Уверенности в том, что будет вторая волна нет. Это научное предположение, основанное на том, что мы знаем про коронавирусы и респираторные вирусы. То, что происходит сейчас во многих странах — это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет высокая эндемичность вируса, или постоянный уровень заболеваемости, возможно даже более высокий, чем нам хотелось бы", — сказал он.

По его словам, перспективы второй волны заболевания основаны на понимании того, что это респираторный вирус. А респираторные вирусы зависят от сезонных движений людей и быстрее распространяются среди тесных групп людей и при более низкой температуре.