«Нужно проснуться»: ВОЗ обратилась к миру

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

«Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.

Многие страны ослабили ограничительные меры, ранее введенные в рамках борьбы с инфекцией. При этом в конце июня ВОЗ сообщила о том, что распространение пандемии COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это происходит даже несмотря на то, что разработка вакцины идет полным ходом, а многие страны действительно добились «некоторого прогресса» в борьбе с пандемией.

По последним данным, в мире 10,9 миллиона зараженных вирусом. За весь период пандемии скончались более 523 тысяч человек, 5,8 миллиона выздоровели.