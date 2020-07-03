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ВОЗ призвала мир «проснуться» и продолжить борьбу с коронавирусом 

Lenta.ru 30 минут назад
«Нужно проснуться»: ВОЗ обратилась к миру
Фото: Fabrice Coffrini / Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
«Людям нужно проснуться. Цифры не лгут», — сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, добавив, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.
В ВОЗ считают, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть
Многие страны ослабили ограничительные меры, ранее введенные в рамках борьбы с инфекцией. При этом в конце июня ВОЗ сообщила о том, что распространение пандемии COVID-19 на глобальном уровне ускоряется. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что это происходит даже несмотря на то, что разработка вакцины идет полным ходом, а многие страны действительно добились «некоторого прогресса» в борьбе с пандемией.
По последним данным, в мире 10,9 миллиона зараженных вирусом. За весь период пандемии скончались более 523 тысяч человек, 5,8 миллиона выздоровели.
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В мире , Майкл Райан , ВОЗ , Интерфакс
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