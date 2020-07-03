31 год: умер самый старый кот в мире

Самый старый кот в мире умер в Англии . Как сообщила в пятницу газета Daily Mail, мейн-куну по кличке Раббл (что на русский можно перевести как Щебенка) был 31 год.

Как рассказала изданию хозяйка животного Мишель Херитедж, бело-рыжего котенка ей подарили на 20-летие. С тех пор женщина не расставалась со своим питомцем. Она также сообщила, что Раббл ничем не болел, но под конец жизни очень сильно похудел, прежде чем перешел дорогу у дома, как он делал каждый день, но только на этот раз он не вернулся обратно.

Кот из юго-западного английского графства Девон, возраст которого в пересчете на человечий, как пишет Daily Mail, составлял 150 лет, превзошел достижение кота сиамской породы по кличке Скутер из Техаса. Тот умер в 2016 году, когда ему было 30 лет, сумев вписать свое имя, вернее кличку, в Книгу рекордов Гиннесса

Впрочем, ни ему, ни Рабблу не удалось побить рекорд, принадлежавший также жившей в Техасе кошке по кличке Крим Пафф. Она родилась в 1967 году и умерла в 2005, прожив 38 лет и 3 дня.