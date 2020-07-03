Названо условие повторного запроса данных у США по MH17

Следственный судья изучит вопрос об условиях повторного запроса данных спутников США по крушению рейса MH17, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Председательствующий судья Хендрик Стинхейс на слушаниях в пятницу заявил, что было бы обоснованным вновь обратиться к США за спутниковыми снимками с места крушения рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

"Судья сказал, что сначала следственный судья должен изучить этот запрос и выяснить, как и при каких условиях можно было бы получить эти данные. Таким образом, прокуратура сначала дождется этого ответа, прежде чем предпринимать какие-либо действия", — сказала Ван де Мосдейк.

Ранее на слушаниях в этом месяце защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing. Прокурор Тейс Бергер тогда в ответ заявил, что прокуратура не собирается делать повторный запрос.

Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.

МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.