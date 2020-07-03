Правительство Абэ: плохая мина при плохой игре 

Сказать, что в Японии индифферентно относились к предстоящему внесению в Конституцию РФ поправки о запрещении отчуждения российских территорий в пользу другого государства, конечно, нельзя. Японские политики, дипломаты, журналисты активно зондировали ситуацию, пытаясь выяснить, как нововведение может сказаться на переговорах, в первую очередь лидеров двух стран, по так называемому «территориальному вопросу», а именно, о принадлежности южно-курильских островов. И хотя, по большому счету, поправка о не отчуждаемости территории РФ является не новацией, а лишь дополнительной конкретизацией изначально включенного в 1-ю главу Конституции РФ положения об обязанности, в первую очередь гаранта конституции президента РФ, защищать суверенитет и территориальную целостность России, текст поправки для Токио звучал тревожно.

Мнения в Японии разделились. Одни увидели в одобрении президентом РФ Владимиром Путиным «поправки Машкова» чуть ли не предательство «друга Синдзо», которому по твердому убеждению японцев российский лидер пообещал в ноябре 2018 года передать, хотя и не «автоматически», Малую Курильскую гряду. Другие же, напротив, увидели в включении по настоянию президента в поправку допущение изменения границы РФ в результате «демаркации, делимитации и редемаркации» нечто вроде спасательного круга для «друга Синдзо». В японских СМИ одна за другой стали появляться статьи, авторы которых утверждали, что ссылки на такие дипломатические процедуры не только не исключают, а предусматривают переговоры об определении линии прохождения границы. Дело дошло до того, что в одной из публикаций сообщалось, что неназванные источники из администрации президента РФ якобы даже «успокаивали» японцев на этот счет.

Не поэтому ли после одобрения на голосовании, в том числе и «территориальной» поправки, кабинет министров Японии, как ни в чем не бывало, заявил о намерении продолжать на переговорах с Россией требовать «северные территории»?

Япония не меняет своей позиции по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора в связи с голосованием в России по внесению изменений в Конституцию, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, правительство Японии внимательно следит за происходящим в российской внутренней и внешней политике, однако как правительство не комментирует внесение поправок в Конституцию. «В нашей позиции, которая заключается в том, чтобы продолжать плотные переговоры, направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора, изменений нет», — приводит ТАСС высказывание официального представителя японского правительства.

Не желает обращать внимание на волеизъявление российского народа, не допускающего какие бы то ни было территориальные уступки другим государствам, включая Японию, и министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги.

Япония продолжит переговоры с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Именно так глава внешнеполитического ведомства этой страны прокомментировал на пресс-конференции вопрос журналиста о реакции Токио на принятие поправок к Конституции РФ, запрещающих отчуждение территорий России, и установку каменной плиты с текстом соответствующей поправки в Южно-Сахалинске, сообщает ТАСС.

«Нам известно о различных движениях. Но переговоры по мирному договору — это переговоры между правительствами (двух стран). Мы намерены упорно вести переговоры на основе договоренностей, достигнутых лидерами — премьер-министром Абэ и президентом Путиным, и на основе базового направления — достичь решения территориальной проблемы и заключить мирный договор. Вот, собственно, и все», — сказал Мотэги на пресс-конференции.

О каких «движениях» толкует министр, не ясно. Но отделять переговоры правительств двух стран от Основного закона страны-партнера — это уже, извините, по крайней мере, странно. Фактически игнорирующая «территориальную» поправку в Конституцию России позиция Токио явно является даже не «хорошей миной при плохой игре», а и миной плохой. Ведь заместитель министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова , стремясь расставить точки над «i», разъяснил японским партнерам, как ранее делал и глава МИД РФ Сергей Лавров , что для Москвы в отличие от Токио мирный договор не является эвфемизмом или синонимом сдачи российских территорий.

«Что касается вопроса о принятых поправках в конституцию и их влияния на переговоры с Японией. Вы знаете, мы в своей работе с японскими партнерами всегда исходили из нерушимости наших границ. Если вы обратили внимание, мы всегда в разговорах с Японией по мирному договору подчеркивали тезис о необходимости признания нашими японскими партнерами итогов Второй мировой войны в полном объеме, а значит, законности принадлежности южно-курильских островов Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Никаких изменений здесь, естественно, быть не может», — заявил Моргулов в ходе онлайн-интервью.

Он указал на то, что Москва ведет с Токио переговоры не об островах, а о заключении мирного договора, договора о мире, дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

«Поэтому, на мой взгляд, такие переговоры могут быть продолжены. Но, еще раз повторю, при понимании закрепленного теперь уже в Конституции Российской Федерации положения о нерушимости наших границ», — добавил он.

Однако подобно утопающему, хватающемуся за соломинку, японское правительство, похоже, может поверить в такую позицию только в изложении высшего должностного лица Российской Федерации. А потому, оценивая перспективы будущих российско-японских контактов на высшем уровне, немаловажно, какую позицию, как гарант, по сути, новой Конституции России займет президент Путин. Будет он продолжать изыскивать процедуры, позволяющие японцам иметь, пусть призрачные, но все же надежды на «возвращение» Курил, или оправдает не их, а надежды абсолютного большинства российского народа, требующего окончательно прекратить обсуждение за его спиной судьбы исторически русских Курильских островов. Ибо настала пора, как и в вопросе о Крыме, поставить, наконец, «железобетонную» точку. И никакая политическая игра здесь недопустима.