Суд по MH17 впервые изучит российские данные 

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Окружной суд по сбитому в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 впервые согласился приобщить к делу данные российской компании «Алмаз-Антей» и заслушать ее эксперта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается украинского полковника Таренкова, а также эксперта "Алмаз-Антей", суд удовлетворил запросы на их допросы», — отметил судья Хендрик Стинхейс.

По его словам, эти эксперты смогут помочь оценить правдоподобность сценария крушения авиалайнера MH17 от ракеты ЗРК «Бук».

26 сентября 2016 года представители Минобороны России и предприятия, входящего в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», утверждали, что российский локатор не фиксировал в районе падения MH17 сторонних объектов, способных стать причиной разрушения лайнера.

Ранее прокурор Тейс Бергер рассказал о свидетеле, видевшем четырех солдат в танкистских шлемах и непосредственно запуск ракеты ЗРК «Бук». Прокуратура попросила допросить еще раз свидетеля, который проходит в деле как X48. Он утверждает, что 17 июля 2014 года заметил проезжавший зенитно-ракетный комплекс «Бук» около блокады ополченцев на дороге из Снежного в Саур-Могилу.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня 2020 года. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова