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В США зафиксировано рекордное за сутки число заразившихся коронавирусом 

ТАСС 48 минут назад
52 тысячи человек заразилось COVID-19 в США
Фото: Reuters
Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах за сутки превысило предыдущий "рекорд" и составило 52 300. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей.
По информации университета, в четверг в США были выявлены 52 300 случаев заражения коронавирусом. В 38 из 50 штатов этот показатель растет на протяжении последних двух недель. В 24 штатах увеличивается число госпитализаций пациентов с заболеванием, вызываемым коронавирусом. В 20 штатах доля положительных результатов тестов на коронавирус превышает 5% и продолжает расти.
"Эти тревожные тенденции побудили власти 13 штатов приостановить реализацию планов возобновления работы предприятий. Еще шесть штатов обратили такие планы вспять и снова ввели ограничения на социально допустимое расстояние между людьми", — отмечается в сводке.
25 июня число зарегистрированных случаев инфицирования в США оказалось самым высоким за весь период пандемии — 39 972. 1 июля был установлен новый антирекорд — 50 655 случаев.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 30 июня на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса не исключил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом в стране может достичь 100 тыс. в сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом, умер 128 741 человек.
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Комментарии 4
В мире , Энтони Фаучи , США
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