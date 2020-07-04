Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский: «Россия ничего не может требовать от Украины» 

Майк Габриелян и ещё 14 15 минут назад
«Россия ничего не может требовать от Украины»
Фото: РИА Новости
Владимир Зеленский заявил, что Россия не может ничего требовать от Украины. Так он прокомментировал в субботу информацию западных СМИ. Ранее издание Spiegel написало, что Россия требует, чтобы Киев представил проект Конституции с особым статусом Донбасса к 6 июня.
«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что не готов комментировать итоги встречи. Он сказал только, что она прошла «неплохо» и «предметно».
Накануне в Берлине встретились советники глав государств «нормандского формата». Der Spiegel сообщил, что российская сторона якобы потребовала, чтобы Киев до 6 июля представил проект по изменению конституции. Проект должен закрепить особый статус Донбасса. При этом немецкие журналисты сослались на неофициальный рабочий документ российской делегации.
Ранее в окружении украинского президента заявили, что встреча советников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине».
Однако, как сообщал«Рамблер», заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что прорыва на переговорах не было.
В частности, Киев не ответил, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию, предусматривающим децентрализацию страны. Это предусмотрено минскими соглашениями.
Видео дня. Су-27, Су-30СМ и Су-35С выполнили «виражи», «косые петли», «горки», «полуперевороты»
Комментарии 390
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Ситуация в мире , Саммит , Владимир Зеленский , Дмитрий Козак , Администрация Президента РФ , Spiegel , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Прямо на скамейку меня положили и давай фигачить»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
«Одно простое правило: никогда не касайся России»
160-летие Владивостока разозлило Китай
160-летие Владивостока разозлило Китай
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Видео
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
00:16
Массовая драка курьеров-конкурентов в Москве попала на видео
Стрельба в центре Киева попала на видео
00:36
Стрельба в центре Киева попала на видео
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
00:14
Опубликовано видео последствий ливня в Москве
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
00:29
Взрыв на фабрике фейерверков в Турции попал на видео
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
00:13
Опубликовано видео с места прорыва газопровода в Самарской области
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
00:19
Едва не провалившийся под эскалатор мужчина попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
00:39
Опубликовано видео с места предотвращения покушения на премьер-министра Канады
Происшествия В мире
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
00:51
Град размером с куриное яйцо попал на видео под Красноярском
Происшествия Погода
Виктора Проскурина похоронили
00:59
Виктора Проскурина похоронили
Общество
В Пушкино горит здание текстильной фабрики
00:13
В Пушкино горит здание текстильной фабрики
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение