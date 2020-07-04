«Россия ничего не может требовать от Украины»

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Владимир Зеленский заявил, что Россия не может ничего требовать от Украины . Так он прокомментировал в субботу информацию западных СМИ. Ранее издание Spiegel написало, что Россия требует, чтобы Киев представил проект Конституции с особым статусом Донбасса к 6 июня.

«Никто от Украины ничего не может требовать, мы — независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это международная уже риторика», — сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что не готов комментировать итоги встречи. Он сказал только, что она прошла «неплохо» и «предметно».

Накануне в Берлине встретились советники глав государств «нормандского формата». Der Spiegel сообщил, что российская сторона якобы потребовала, чтобы Киев до 6 июля представил проект по изменению конституции. Проект должен закрепить особый статус Донбасса. При этом немецкие журналисты сослались на неофициальный рабочий документ российской делегации.

Ранее в окружении украинского президента заявили, что встреча советников «на шаг приблизила проведение саммита в Берлине».

В частности, Киев не ответил, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию, предусматривающим децентрализацию страны. Это предусмотрено минскими соглашениями.