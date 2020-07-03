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Военный эксперт назвал планы США относительно России 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
«США хотели бы видеть Россию второй Украиной»
Фото: Zuma\TASS
США хотят сделать из России некое подобие Украины. Об этом 3 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Что касается политики правящей элиты США по отношению к России, они хотели бы видеть нас второй Украиной. Все, что происходит на Украине, начиная от марионеточного президента-шута, до драк в Верховной раде, до бесчинства молодчиков на улицах. Вот что хотели бы правящие элиты США в отношении России», — сказал Коротченко.
При США пытаются воздействовать на Россию под предлогом продвижения демократии.
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В мире , США , Игорь Коротченко , Верховная Рада
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